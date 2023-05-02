Абдул-Лаев Мулла-Курбан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Лаев
- Имя
- Мулла-Курбан
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44638. АБДУЛЪ-ЛАЕВЪ, МУЛЛА-КУРбанъ. Под. с., жит. к. Балхи, Дагбитск. в., Самаркандск. у., 37 л.; — Ташкентск. С. П., 2 и 4 п. 134, 135, 149 и 2 п. 3 ч. 354 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 20 Апр. 905.
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