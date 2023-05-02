Рунов Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рунов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7167. РУНОВ, ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 48 л. Гр. Владимирск. г., с. Туркина; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Самогон, лиш. св. 2 г. Исп. 15 июня 921.
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