Силин Адольф Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Силин
- Имя
- Адольф
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50460. СИЛИНЪ, АДОЛЬФЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Рижск. у., Скультск. в., 16 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (во 2 р.), 140, 152 и 1 и 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Дек. 904 г. и М. С. 19 уч. г. Риги отъ 17 Сент. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 19 Мая 905. | 903 73509 172 М.
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