Грачев Степан Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грачев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64228. ГРАЧЕВЪ, СТЕПАНЪ ТРОФИМОВЪ. К. Лукоянов. у., Оброчинск. в., с. Атманокъ, 33 л.; — Лукоянов. У. С., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Авг. 907.
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