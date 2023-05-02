Венцентенко Дионисий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Венцентенко
- Имя
- Дионисий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23482. ВЕНЦЕНТЕНКО, ДІОНИСІЙ АНТОНОВЪ. К. Кіевск. у., Таганческ. в., с. Мартыновой, 26 л.; — Одесск. С. П., 51, 53, 54, 60, 1 и 3 п. 1 ч. 129, 1 п. 1 ч. 130 и 1 ч. 131 Уг. У., прилож. 1 къ ст. 8 и ІІ прим. къ 59 Воин. У., один. воен. тюр. 3 м., съ замѣн. строг. арест. на 3 н. Исп. 26 Окт. 906.
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