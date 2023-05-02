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Пашков Иван Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пашков
Имя
Иван
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
49538. ПАШКОВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. Мщ. г. Царицына, 20 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестанск. обл., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 904 (Вѣр.).

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