Пашков Иван Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пашков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49538. ПАШКОВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. Мщ. г. Царицына, 20 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестанск. обл., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 904 (Вѣр.).
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