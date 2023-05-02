Данильченко Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данильченко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81811. ДАНИЛЬЧЕНКО, ДМИТРІЙ ИВАновъ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и м. Носовки, Нѣжин. у.; — Нѣжинск. О. С., 21 Апр. 911, 115 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Мая 911. | 909 5938 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 3108. | 905 31250 170 М. | 86 32333 1655 У. | 903 39388 1655 У. | 84 48657 170 М. | 98 88015 1654¹ У. | 83 61045 170 М. | 95 89568 1655 У. | 80 7642 1647 У. | 91 32166 1655 У.
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