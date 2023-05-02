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Бизева Мария Кириллова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бизева
Имя
Мария
Отчество
Кириллова
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45226. БИЗЕВА, МАРІЯ КИРИЛЛОВА. К. Глухов. у., в. и с. Уланова, 54 л., рд. Мелитопольск. у., въ в. и с. Михайловкѣ; — 3. Н. 1 уч. Ахтырск. у., 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 10 Іюня 905.

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