Арутюнянц Мисак Селраков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арутюнянц
- Имя
- Мисак
- Отчество
- Селраков
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129632. арутюнянцъ, мисакъ селраковъ. Под. с., жит. д. Абарана, Эчміадзин. у., 19 л.; — Нахичеван. М. С. 4 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909.
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