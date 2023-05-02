Заболотский Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотский Михаил Иванов

Заболотский Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заболотский
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46781. ЗАБОЛОТС(Ц)КІЙ, МИХАИЛЪ ИВАновъ. К. Орлов. г. и у., Богуславск. в., с. Платонова, 23 л.; — У. Чл. О. С., по 3 уч. Екатеринослав. у., 14², 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close