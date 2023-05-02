Заболотский Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заболотский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46781. ЗАБОЛОТС(Ц)КІЙ, МИХАИЛЪ ИВАновъ. К. Орлов. г. и у., Богуславск. в., с. Платонова, 23 л.; — У. Чл. О. С., по 3 уч. Екатеринослав. у., 14², 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Мая 905.
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