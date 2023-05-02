Гейко Семен Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гейко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48355. ГЕЙКО, СЕМЕНЪ МАКСИМОВЪ, 51 г. Мщ. г. Берислава; — Херсон. О. С., 22 Янв. 911, 121, 152, 152¹, 1641 и 1654 У., по совок. съ приг. У. Чл. О. С. по г. Херсону отъ 31 Мая 910 г. (170¹ М., тюр. 6 м. ), арест. отд. 3½ г., съ зач. 2 г., 2 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 28 Февр. 911. 906 1724 172 М. (укрыв. ). 95 31289 170¹ М.
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