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Ирза-Оглы Мухтар

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ирза-Оглы
Имя
Мухтар
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
39012. ИРЗА-ОГЛЫ, МУХТАРЪ. К. Казахск. у., с. Дюзъ-Кишлани (Дюзъ-Халфоны тожъ), 27 л.; — Тиф. пгсск. С. П., 119, 134, 135, 149, 14.72 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 19 Дек. 908.

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