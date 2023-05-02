Воробьев Родион Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Родион
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45872. ВОРОБЬЕВЪ, РОДІОНЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Козьминъ). К. Епифан. у., Краснопольско-Покровск. в., Д. Дурасовой, 30 л.; — Тульск. О. С. (въ 4 р.), 3 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 905. | 900 94997 1483 У. | 96 3075 169 М. | 96 68107 170 М.
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