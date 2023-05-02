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Соколов Степан Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Степан
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
29013. СОКОЛОВ, СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, 24 л. Гр. г. Чембара; — Н. С. 2 уч. Пензенск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 5 д. пр. з. Исп. 20 окт. 920.

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