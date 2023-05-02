Незаметдинов Хасян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Незаметдинов
- Имя
- Хасян
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67338. Незаметдиновъ, Хасянъ. Зап. р. изъ к. Буинск. у., Ново-Какерлинск. в. и с., 38 л.; — Казанск. С. П., 13, 149 и 271 У., тюр. 2 м. Исп. 6 Іюня 907.
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