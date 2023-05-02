Терентьев Константин Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Константин Максимович

Терентьев Константин Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Терентьев
Имя
Константин
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
27 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
9116. ТЕРЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН МАКСИМОВИЧ, 27 л., обл. Коми, Ижмо-Печерск. у., Красноборск. в. и с. Архангельск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close