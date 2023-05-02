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Горбачев Семен Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбачев
Имя
Семен
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
14 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
943. ГОРБАЧЕВ, СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Мстиславск. у., Остляндск. в., д. Куровичи;—Особ. Сес. в. О. при б. Петроградск. Губсовнарсуде. Грабеж, лиш. св. 5 л. Срок. исп. не указ., осужд. 14 мая 921.

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