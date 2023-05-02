Трегубов Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трегубов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10792. ТРЕГУБОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26 л. Гр. Рославльск. у., Екимовичск. в., с. Кресты; — Н. С. 3 уч. Рославльск. у. Растрата, лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 5 л. Исп. 25 дек. 920.
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