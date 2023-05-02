Батма Гаря
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батма
- Имя
- Гаря
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13133. БАТМА, ГАРЯ, 33 л. Гр. Астраханск. у., Яндыко-Мочажного улуса, Батутовск. аймака, хотон № 4; — Н. С. 7 уч. Астраханск. у. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 28 янв. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.