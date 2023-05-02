Михайловский Михаил Бонифациев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайловский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Бонифациев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85031. МИХАЙЛОВСКІЙ, МИХАИЛЪ Бонифаціевъ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Свѣнцянъ, рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 16 уч. г. Одессы, 4 Іюня 911, 169, 4 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 8 Іюня 911. | 908 62465 1455 У. | 99 83636 170¹ М. | 905 5538 1655 У. | 96 69508 169 М. | 904 6081З 169 М.
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