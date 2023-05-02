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Багров Илья Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багров
Имя
Илья
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
05 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
298. Багров Илья Алексеевич, 23 л., Тифлисск. г., Сигпатск. у., с. Красный-Колодезь. В. Т. Сев. Кавказск. окр. Ст. ст. 2 ч. З, 2 ч. 4 П. В. П. лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/ІІ—26.

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