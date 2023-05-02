Трущин Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трущин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12541. Трущин Василий Николаев., 21 г., Рязанск. г., Провск. у. и в., с. Пахомова. Н. С. 1 р. г. Козлова. Ст. 162 п. "г", л. с. 1½ г. 24 окт. 927.
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