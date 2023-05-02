Александров Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88. АЛЕКСАНДРОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 51 г. Гр. г. Москвы; — Н. С. Хамовническ. р-на по 4 отд. г. Москвы. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 19 июля 919.
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