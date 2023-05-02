Украинский Мефодий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Украинский
- Имя
- Мефодий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99403. УКРАИНСКІЙ, МЕФОДіЙ петровъ, 22 л. Сс.-каторж. изъ к. Камышин. у., Котовск. в., д. Моисеевки; — Астрахан. О. С., 19 Марта 911, 114, 152 и 3 ч. 309 У. и У. о сс., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Февр. 911 г. (9 и 3 ч. 309 У., одиноч. заключ. 20 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 4 г.), одиночн. заключ. 20 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 4 г. Исп. въ Апр. 911. | 908 93677 1632 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.