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Жирова Анастасия Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жирова
Имя
Анастасия
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
29 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46756. ЖИРОВА, АНАСТАСІЯ ВАСИЛЬева. К. Фатежск. у., д. Маножировки, 40 л., рд. въ губ. г. Ставрополѣ; — Помощн. М. С. 4 Мир. г. Тифлиса, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Марта 905.

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