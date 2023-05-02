Жирова Анастасия Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жирова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46756. ЖИРОВА, АНАСТАСІЯ ВАСИЛЬева. К. Фатежск. у., д. Маножировки, 40 л., рд. въ губ. г. Ставрополѣ; — Помощн. М. С. 4 Мир. г. Тифлиса, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Марта 905.
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