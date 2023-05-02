Абрамов Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89. Абрамов Николай Васильевич, 19 л. Петрозаводск. у., Шуйск. в. Н. С. 4 уч. Петрозаводск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 150, 176, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 окт. 926.
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