Прусов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрусов Николай Николаевич

Прусов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прусов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10841. Прусов Николай Николаевич, 30 л., Тульск. у., Рудневск. р., с. Богоявленки. Н. С. Веневск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 22 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.