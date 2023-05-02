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Брозднякова Матрена Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брозднякова
Имя
Матрена
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
14 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
843. Брозднякова Матрена Ивановна, 38 л., Кирсановск. у., Курлаковск. в., с. Калугина. Н. С. 2 уч. Кирсановск. у. Ст. ст. 114, а 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14/Ѵ—26.

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