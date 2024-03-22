Забродин Христофор Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забродин
- Имя
- Христофор
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2784. ЗАБРОДИНЪ, ХРИСТОФОРЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Вологод. у., Семенковск. в., с. Ершова, 30 л.; — М. С. 3 уч. г. Саратова, 16, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7, счит. ср. со 2 Нояб. 906.
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