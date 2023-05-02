Бондарев-Мериков Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев-Мериков Павел Александрович

Бондарев-Мериков Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарев-Мериков
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
16 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
2317. Бондарев-Мериков Павел Александрович, 29 л., Иркутск. окр., Хомутовск. в., д. Позднякова. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 16 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close