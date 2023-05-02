Рыбакин Ефим Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбакин Ефим Леонтьевич

Рыбакин Ефим Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбакин
Имя
Ефим
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
11246. Рыбакин Ефим Леонтьевич, 28 л., Ставропольск. окр., Петровск. р., с. Ореховского. Н. С. 12 уч. Ставропольск. окр. Ст. ст. 180 п. "в", 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 29 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.