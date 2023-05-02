Ендржеяк Станислав Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ендржеяк
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38232. ЕНДРЖЕЯКЪ, СТАНИСЛАВЪ Мартиновъ (онъ же Ендржеевскій). К. Сѣрадск. у., гм. Злочевъ, д. Заповѣдникъ, 20 л., рд. Луцк. у., въ д. Поддубцахъ; — Луцк. О. С., 140, 152 и 2 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Луцк. окр. отъ 8 Авг. 908 г., тюр. 2½ г. Исп. 11 Янв. 909. | 907 40238 1647 У. | 903 21780 169 М. | 903 39674 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.