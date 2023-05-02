Арбатов Александр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арбатов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12863. АРБАТОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 35 л. Гр. Звенигородск. у., Еремеевск. в., д. Марьиной; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. условно. | 919 303 Кража. | 904 11321 169 М. | 912 95344 170 М. | 903 37891 169 М. | 911 46460 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.