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Арбатов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арбатов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
12863. АРБАТОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 35 л. Гр. Звенигородск. у., Еремеевск. в., д. Марьиной; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. условно. | 919 303 Кража. | 904 11321 169 М. | 912 95344 170 М. | 903 37891 169 М. | 911 46460 170 М.

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