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Ампилов Михаил Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ампилов
Имя
Михаил
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129454. Ампиловъ, Михаилъ антоновъ, (онъ же Анпиловъ). К. Нижнедѣвицк. у., Чужиковск. п., д. Архангельской, 30 л.; — Г. С. г. Стараго Оскола 17 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909. | 15 Сент. 907 г., Г. С. г. Стараго Оскола, 169 М.—тюр. 3 м. | 900 24263 169 М. | 98 74971 169 М.

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