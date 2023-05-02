Шевцов Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцов Антон Степанович

Шевцов Антон Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевцов
Имя
Антон
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
13618. Шевцов Антон Степанович, 30 л., Омск. окр., Еланск. р. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 3 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.