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Гроздов Виктор Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гроздов
Имя
Виктор
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
27 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1911. Гроздов Виктор Георгиевич, 56 л., Старицк. у. и в., с. Панафидина. Гомельск. Г. С. Ст. 116, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 27/ІІІ—26.

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