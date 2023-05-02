Логинова Александра Митрофанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логинова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Митрофанова
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95965. ЛОГИНОВА, АЛЕКСАНДРА МИтрофанова, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Петрозаводск. у., Шуйск. в., д. Тулгубовъ, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 4 Марта 911, 114, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 4 Іюня 911. | 909 148793 1647 У. | 906 78991 170¹ М. | 909 41150 169 М. | 900 33947 160 М. | 13 Марта 908 г. СПБ. О. С., 169 М. тюр. 3 м.
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