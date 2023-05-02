Новиков Григорий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85538. НОВИКОВЪ, ГРИГОРІЙ СЕРГѢевъ, 51 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Бирск. у., Кутеремск. в., с. Никольскаго, рд. т. же у., Касевск. в., въ д. Калтаевѣ; — З. Н. 10 уч. Бирск. у., 7 Мая 911, 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Мая 911. | 910 91298 169 М. | 903 34498 170 М. | 901 4394 2 296 и 1651¹ У.
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