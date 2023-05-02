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Новиков Григорий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Григорий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
26 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
85538. НОВИКОВЪ, ГРИГОРІЙ СЕРГѢевъ, 51 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Бирск. у., Кутеремск. в., с. Никольскаго, рд. т. же у., Касевск. в., въ д. Калтаевѣ; — З. Н. 10 уч. Бирск. у., 7 Мая 911, 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Мая 911. | 910 91298 169 М. | 903 34498 170 М. | 901 4394 2 296 и 1651¹ У.

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