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Рукосс Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рукосс
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
05 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
11213. Рукосс Иван Петрович, 21 г., Белорусск. АССР, Оршанск. окр., Дрибинск. р., пос. Сусловки. В. Т. 37 стр. див. Ст. ст. 16, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 5 мая 926.

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