Цыганков Степан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99806. ЦЫГАНКОВЪ, СТЕПАНЪ ВАсильевъ, 41 г. К. изъ сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., д. Михалевой, рд. въ г. Одессѣ; — Краснояр. О. С., 31 Мая 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 6 Іюля 911. | 908 136366 169 М. | 96 108217 1042 У. | 907 20718 169 М. | 90 30029 172 М. | 98 101277 У. о СС. | 89 9736 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.