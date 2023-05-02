Фомин Илья Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 650
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18231. Фоминъ, илья Егоровъ. К. Яренск. у.. Жешартск. в., д. Межегъ, 18 л., рд. въ г. СПБ.; — Вологод. О. С., 140, 149. 152 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 96231, тюр. 3 г. Исп. 28 Нояб. 908, счит. ср. съ 21 Сент. 907. | 905 71387 1655 У. | 903 74374 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.