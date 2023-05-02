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Бойко Никифор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Никифор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1164. БОЙКО, НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л. Гр. Благодаринск. у., Мирненск. в., пос. Русского; — Н. С. 6 р. Благодаринск. у. Убийство, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 18 окт. 929.

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