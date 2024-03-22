Коваль Сидор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Сидор Максимов

Коваль Сидор Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваль
Имя
Сидор
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
47531. КОВАЛЬ, СИДОРЪ МАКСИМОВЪ (онъ же Мельничукъ). К. Острожск. у., Бугринск. в., с. Вильгоръ, 50 л.; — Засл.-Острож. С. М. С., 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close