Коваль Сидор Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваль
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47531. КОВАЛЬ, СИДОРЪ МАКСИМОВЪ (онъ же Мельничукъ). К. Острожск. у., Бугринск. в., с. Вильгоръ, 50 л.; — Засл.-Острож. С. М. С., 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюня 905.
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