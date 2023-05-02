Мицкевич Андрей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мицкевич
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48873. МИЦКЕВИЧЪ, АНДРЕЙ ОСИПОВЪ. К. Козен. у., Александровск. в., д. Эйгули, 26 л.; — Ковен. О. С., 1 ч. 1483 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Мая 905.
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