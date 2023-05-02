Толчин Николай Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толчин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8539. ТОЛЧИН, НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Гороховецк. у., Кожинск. в., д. Манылова; — Н. С. 2 уч. Гороховецк. у. Грабеж, лиш. св. 2½ г. и лиш. пр. 4 г. Исп. 7 сент. 921.
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