Быкова Анна Савельева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быкова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Савельева
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45536. БЫКОВА, АННА САВЕЛЬЕВА. К. Сарапульск. у., Юринск. в., с. Ильдибанхи, 21 г.; — У. Чл. О. С., по Сарапульск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.
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