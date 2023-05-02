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Чашников Лука Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чашников
Имя
Лука
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141073. ЧАШНИКОВЪ, ЛУКА ФЕДОРОВЪ. К. Ардатовск. у., Апраксинск. в., с. Каменки, 55 л.; — Ардатовск. У. С. Симбирск. г. 10 Авг. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Окт. 909.

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