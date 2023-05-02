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Шубина Александра Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шубина
Имя
Александра
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
23 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8333. ШУБИНА, АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, 30 л. Гр. Угличск. у., Неверновск. в., д. Пахомовой; - Н. С. 4 р-на Угличск. у. Убийство, лиш. св. 15 л. Исп. 23 мая 919.

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