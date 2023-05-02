Андреев Петр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100537. АНДРЕЕВЪ, ПЕТРЪ АЛЕКСАНДровъ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ишимск. у., Фирсовск. в., с. Тушнолобовскаго; — Тобольск. О. С., 17 Мая 911, 152¹, 1 ч. 1654² и 2 ч. 1635 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 21 Іюля 911. | 908 138215 1 ч. 1655 У. | 900 85495 1643 У. | 905 65414 294 У. и 170М. | 900 15934 169 М.
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