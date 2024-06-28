Долгих Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгих
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46536. ДОЛГИХЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Сарапульск. у., Юринск. в., с. Выѣзда, 22 л.; — Сарапульск. У. С., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 29 Апр. 905.
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